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أوراوا ينجو من الهلال السعودي في الشوط الأول

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:45 م
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الهلال السعودي
الهلال السعودي
الفجر الرياضي
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تلاعب نادي الهلال السعودي بنظيره أوراوا الياباني في الشوط الأول للمباراة المقامة بينهما على ملعب سايتاما الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

 

وفاجأ رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال فريق أوراوا بهجوم ضاغط على استاد سايتاما وكأنه يلعب في أرضه بالرياض.

 

وتسابق لاعبو الزعيم في إهدار الفرص السهلة أمام المرمى الياباني خاصة من الثنائي أندريه كاريلو وجيوفينكو بينما جاءت أخطر فرص أوراو في الدقيقة 27 وأنقذها الحارس عبد الله المعيوف.

 

أما أخطر فرص الزعيم فكانت في الدقيقة 42 لكن كاريلو فشل في لعب الكرة العرضية لبافتيمبي جوميز داخل مربع العمليات.

 

تشكيل الهلال السعودي ضد أوراوا

 

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

 

خط الدفاع: محمد البريك وعلي البليهي وجانج هيون سو وياسر الشهراني

 

خط الوسط: عبدالله عطيف وسلمان الفرج وسيباستيان جيوفينكو

 

خط الهجوم: أندريه كاريلو وبافيتمبي جوميز وسالم الدوسري

 

كانت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا في لقاء الذهاب بالرياض قد انتهت فوز بطل السعودية بهدف نظيف سجله  أندريه كاريلو.

 

 

 

 

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