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يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش السيتي YALLA ON

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:14 م
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بوابة الفجر
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع مانشستر سيتي ضد تشيلسي، والمقرر لها مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في البريميرليج عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش مانشستر سيتي ضد تشيلسي، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في قمة منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

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