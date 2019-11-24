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الهلال السعودي يضرب أوراوا من كل اتجاه في أول 15 دقيقة
الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:19 م
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الفجر الرياضي
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ضغط نادي الهلال السعودي بكل قوته الربع الساعة الأولى من مباراته أمام أوراوا اليابان في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.
وأهدر جيوفينكو وكاريلو نجما الهلال السعودي
هدفين مؤكدين وسط تراجع رهيب للفريق الياباني على أرضه في ملعب سايتاما.
تشكيل الهلال السعودي ضد أوراوا
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف
خط الدفاع: محمد البريك وعلي البليهي وجانج هيون
سو وياسر الشهراني
خط الوسط: عبدالله عطيف وسلمان الفرج وسيباستيان
جيوفينكو
خط الهجوم: أندريه كاريلو وبافيتمبي جوميز وسالم
الدوسري
وتضمنت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا في لقاء
الذهاب فوز بطل السعودية بهدف نظيف سجله أندريه
كاريلو.
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