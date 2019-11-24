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أهداف مباراة - فلامينجو البرازيلي 2 × 1 ريفر بليت الأرجنتيني | نهائي كأس الليبرتادوريس

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:30 ص
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بوابة الفجر
محمد مرعي
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حقق فريق فلامنجو البرازيلي لقب كأس ليبرتادوريس، على حساب فريق ريفربليت الأرجنتيني ، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف التي أقيمت اليوم في "ليما" بالعاصمة بيرو، في نهائي البطولة ، ليصعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر الشهر المقبل.

وأحرز فريق فلامنجو هدفين خلال 5 دقائق من الدقيقة 89 إلي الدقيقة 93 من الوقت الضائع، بينما أحرز سانتوس بورى الهدف الأول لنادى ريفير بليت فى مرمى فلامنجو البرازيلي فى الدقيقة 14.


وإحتضنت دولة بيرو المباراة النهائية  لتكون أول مرة في تاريخ البطولة التي بدأت فاعليتها  1960عام، التي يقام فيها النهائي على أرض محايدة وتكون من مباراة واحدة، وأستضافت العاصمة البيروفية "ليما" المباراة بعدما تقرر نقلها من تشيلي على خلفية الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية. 

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