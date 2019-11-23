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قناة مفتوحة تنقل مباراة أوراوا ريد دياموندز ضد الهلال

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:35 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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تتأهب جماهير الكرة العربية يوم غداً الأحد من أجل متابعة مباراة نهائي دوري أبطال آسيا المقرر إقامتها بين أوراوا ريد دياموندز ضد الهلال والتي تقام بين الفريقين على ملعب إستاد سايتاما 2002 .

ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين أوراوا الياباني والهلال السعودي 

وكانت مباراة الفريقين في الذهاب قد إنتهت على ملعب إستاد جامعة الملك سعود بفوز الفريق الأزرق بهدف واحد مقابل لا شيء سجله نجم منتخب بيرو أندريه كاريلو ليقترب الفريق خطوة في تحقيق اللقب .

توقيت نقل مباراة نهائي دوري أبطال آسيا

ومن المنتظر ان تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT.

وتطمح الجماهير الزرقاء في أن يحقق الفريق السعودي الفوز وتحقيق اللقب الآسيوي الغالي من أجل ضمان المشاركة في مونديال الأندية المقرر إقامته في ديسمبر من العام الجاري 2019 .

القنوات الناقلة لمباراة أوراوا ريد دياموندز ضد الهلال 

سينقل لقاء نهائي دوري ابطال آسيا على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 وهي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأندية في القارة الصفراء.

وفجرت بعض المواقع الصحفية مفاجأة من العيار الثقيل للجماهير السعودية بصفة خاصة والعربية بصفة عامة بعد أن أكدت وجود مفاوضات لنقل المباراة على قناة السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات .
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الكلمات المفتاحية

نهائي دوري أبطال آسيا الهلال ضد أوراوا الهلال

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