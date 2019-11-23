موعد مباراة أوراوا ريد دياموندز ضد الهلال 24 / 11 / 2019 نهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تقام يوم غداً الاحد مباراة أوراوا ريد دياموندز ضد الهلال والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد سايتاما 2002 لحساب مباريات إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.





وفي التفرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز ما جاء في مباراة الذهاب بالإضافة إلى موعد اللقاء بالتوقيت المحلي في مصر والسعودية والإمارات .





مباراة الذهاب بين أوراوا ريد دياموندز والهلال





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز الهلال بهدف واحد مقابل لا شيء وقعه اللاعب البيروفي آندري كاريلو في الدقيقة الستين في اللقاء الذي أقيم على ملعب إستاد جامعة الملك سعود يوم السبت التاسع من شهر نوفمبر الجاري.





توقيت متابعة مباراة أوراوا ريد دايموندز الياباني ضد الهلال





ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .





القنوات الناقلة لمباراة أوراوا ريد دياموندز ضد الهلال على الهواء مباشرةً





ستنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 الناقل الحصري والمباشر لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا ومباريات الأندية في القارة الصفراء.





كما سينشر لكم " الفجر " روابط البث المباشر التي تمكن المشاهد من متابعتها على الهواء مباشرةً بجودة عالية تعليق عربي بدون تقطيع .