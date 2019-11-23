أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 23/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 23/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن القواعد العسكرية الأمريكية على الأراضي اليابانية مصدر قلق لموسكو.

علق المتحدث بإسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، على التصريحات المتداولة المنسوبة إليه بانسحاب بعض الأفراد التابعين للقوات المسلحة من المعركة، قائلا: "أخبار مزورة غير صحيحة".







