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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:48 م
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الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 23/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || لافروف: القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان مصدر قلق
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن القواعد العسكرية الأمريكية على الأراضي اليابانية مصدر قلق لموسكو.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || "المسماري" ينفي شائعات انسحاب قوات الجيش
علق المتحدث بإسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، على التصريحات المتداولة المنسوبة إليه بانسحاب بعض الأفراد التابعين للقوات المسلحة من المعركة، قائلا: "أخبار مزورة غير صحيحة".
أخبار عالمية عاجلة اليوم || تركيا تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق في سوريا
قالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم السبت، إن تركيا تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار.
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