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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:48 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 23/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || لافروف: القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان مصدر قلق 



أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن القواعد العسكرية الأمريكية على الأراضي اليابانية مصدر قلق لموسكو.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || "المسماري" ينفي شائعات انسحاب قوات الجيش 

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
علق المتحدث بإسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، على التصريحات المتداولة المنسوبة إليه بانسحاب بعض الأفراد التابعين للقوات المسلحة من المعركة، قائلا: "أخبار مزورة  غير صحيحة".


أخبار عالمية عاجلة اليوم || تركيا تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق في سوريا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
قالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم السبت، إن تركيا تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار.
 
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