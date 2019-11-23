Advertisements
Advertisements
Advertisements

لافروف: القواعد العسكرية الأمريكية على الأراضي اليابانية مصدر قلق

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:59 م
Advertisements
سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
وكالات
Advertisements
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن القواعد العسكرية الأمريكية على الأراضي اليابانية مصدر قلق لموسكو.



حيث يوجد نحو 54 ألف جندي أمريكي في اليابان بموجب اتفاق أمني متبادل بين البلدين، حسب بيانات الجيش الأمريكي.



وقال لافروف على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في ناغويا في وسط اليابان: إنّ هذه القوات "بالطبع عائق في طريق تحسين نوعية العلاقات الروسية اليابانية".



وتابع: أن قلق موسكو "على أمنها الخاص ينبع من تواجد ونشر والتعزيز المستمر للتحالف السياسي والعسكري الأمريكي الياباني" تم نقله للجانب الياباني الذي "وعد بالتفاعل"، وأضاف "سننتظر ردهم وسنواصل المباحثات".



والعلاقات بين طوكيو وموسكو متوترة بسبب جزر الكوريل الأربع المتنازع عليها، والتي سيطر عيلها الاتحاد السوفيتي في نهاية الحرب العالمية الثانية وتطالب اليابان باستردادها.

وهي في قلب نزاع منع البلدين حتى الآن من توقيع اتفاق سلام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، رغم عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1956.

وتقع هذه الجزر البركانية بين بحر أوخوتسك والمحيط الهادئ، وتسميها روسيا "الكوريل الجنوبية" فيما تدعوها اليابان "أراضي الشمال".

وتعتبر طوكيو الجزر التي يسكنها 20 ألف شخص وضمها الاتحاد السوفياتي عام 1945، "جزءاً لا يتجزأ من أراضي اليابان".



وفي نوفمبر الفائت، اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو أبي على تسريع المباحثات بغرض إنهاء حالة العداء بين البلدين في شكل رسمي.



وأعلنا حينها أنهما سيستأنفان المباحثات على أساس إعلان صدر في العام 1956 وأعاد العلاقات بين اليابان والاتحاد السوفياتي.



وعرض الاتحاد السوفياتي آنذاك منح اليابان الجزيرتين الأصغر في مقابل الموافقة على إبرام معاهدة وإبقاء الجزيرتين الأكبر في حيازة موسكو.



وسحبت موسكو العرض في العام 1960 بعد أن وقعت واشنطن وطوكيو اتفاق تعاون.



وقال لافروف: "دعوني اذكركم أنه اثناء التفاوض على إعلان 1956، قال الاتحاد السوفياتي أن الاتفاق يمكن أن يتم تنفيذه في شكل كامل إذا تم إنهاء التواجد (العسكري) الأمريكي في اليابان".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصدر قلق سيرجي لافروف القواعد العسكرية الأمريكية الأراضي اليابانية

أخبار تهمك

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

منذ ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل البلدوزر

منذ 37 دقيقة

كورة لايف MATCH barcelona مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر Messi barca يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة في الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

بيكهام يرفض الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 21 ساعة

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح NOW

منذ 38 دقيقة

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ليفربول SALAH YALLA

منذ نصف ساعة

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

منذ ساعة و 10 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم 23-11-2019 في الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

بث مباشر ماتش برشلونة وليجانيس Bein Match يلا شوت برشلونة وليجانيس HD بدون تقطيع bein LINE يوتيوب Plus برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شووت NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش ليفربول

منذ ساعة و نصف

يلا شوت elfra3na مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر (GOAL salah) بي إن سبورتس المفتوحة TIME SPORTS اون لاين ج

منذ أقل من ساعتين

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

شينزو آبي: اليابان تفتح عهدًا جديدًا فى العلاقات مع روسيا

روسيا: اتفاق السلام مع اليابان بعيد المنال لعدم اعترافها بجزر "الكوريل"

روسيا تدعو اليابان للاعتراف بنتائج الحرب العالمية الثانية

في تحِد لروسيا.. مسؤول: اليابان لن تغير موقفها بشأن جزر الكوريل

وزيرا خارجية اليابان وروسيا يلتقيان في موسكو 10 مايو

بوتين: العلاقة العسكرية بين أمريكا واليابان تمنعنا من توقيع اتفاقية سلام مع طوكيو

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

يلا شووت NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش ليفربول

03:58 م

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

04:10 م

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

07:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status