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Total U-23 مشاهدة مباراة مصر ضد ساحل العاج بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا egypt vs cote d'ivoire

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:50 م
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بوابة الفجر
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yalla shoot بث مباشر مصر ضد كوت ديفوار كورة لايف رابط ماتش مصر وكوت ديفوار اليوم شووت كول كورة تابع ماتش مصر ضد كوت ديفوار kora live بث الاسطورة يترقب عشاق كرة القدم المصرية والافريقية، مواجهة منتخب مصر الأوليمبي أمام نظيره كوت ديفوار، على استاد القاهرة، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، في نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، والمؤهلة لمنافسات الألعاب الأوليمبية في طوكيو 2020.

live بث الاسطورة مشاهدة مصر ضد كوت ديفوار live7hd رابط، مصر وكوت ديفوار الآن يلا شوت اليوم، ماتش مصر ضد كوت ديفوار يلا شوت حصري، كورة جول مصر ضد كوت ديفوارمن المقرر أن يتم بث أحداث اللقاء، عبر فضائية "تايم سبورت" عبر بثها الأرضي، بنهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما، ويمكن مشاهدة قناة "تايم سبورت" من خلال تردد القناة الثانية الأرضية، وضبط التردد الأرضي على UHF 32.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة كوت ديفوار بث الاسطورة مشاهدة مصر ضد كوت ديفوار live7hd:
محمد صبحي في حراسة المرمى
خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، وأسامة جلال ومحمد عبدالسلام اللاعب كريم العراقي في خط الدفاع.
خط الوسط الدفاعي : أكرم توفيق وأحمد رمضان الشهير ببكهام.
ثلاثي الوسط الهجومي: رمضان صبحي وعمار حمدي وعبد الرحمن مجدي.
خط الهجوم: مصطفى محمد رأس حربة.

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وكان قد نجح منتخب مصر في التأهل لدور النصف نهائي بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز على منتخب مالي بنتيجة هدف نظيف وأيضا الفوز على منتخب غانا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين وعلى منتخب الكاميرون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

فيما وصل منتخب غانا كوصيف لتلك المجموعة برصيد 4 نقاط، وأطاح الفراعنة بمنتخب جنوب افريقيا من الدور النصف نهائي بعد الفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدوليs، كورة اون لاين بث مباشر مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم koraonline، جول العرب مشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار بث مباشر مصر وكوت ديفوار goalarab"

ويعد مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك هو هداف المنتخب في البطولة بعد تسجيله أربعة أهداف، وجاءت تلك الأهداف منها هدفين في شباك منتخب الكاميرون، وهدف في شباك منتخب غانا ومالي، بينما يأتي رمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي في المرتبة الثانية برصيد هدفين لكل لاعب.

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