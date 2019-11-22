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«SPORT يلا شوت TIME» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش مصر beIN SPORT اونلاين

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:02 م
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بوابة الفجر
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وفاز منتخبنا الأولمبي على جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة في الدور قبل النهائي لبطولة أمم أفريقيا.
وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط والتي ضمت كلا من مالي وغانا والكاميرون، بينما تأهل كوت ديفوار المجموعة الثانية التي وقع فيها برفقة كلا من نيجيريا وزامبيا وجنوب أفريقيا.

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