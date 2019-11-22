بعد تعرضه لحادث سير.. مصدر يكشف الحالة الصحية للقس جوزيف جون

تعرض القس جوزيف جون، كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم للأقباط الارثوذكس في منطقة أم درمان بالسودان، أمس الخميس، خلال سيره بطريق مصر – الإسكندرية الصحراوي.





وتعرض القس جون لإصابته بشرخ فى الساق وكسر فى حوض البول وتم نقله على إثره إلى إحدى المستشفى بالقاهرة.





وأفادت مصادر طبيه لبوابة الفجر، أن الحالة الصحية للقس جوزيف مستقرة، وإنه خضع الي عملية جراحية صباح اليوم الجمعة في منطقة حوض البول لإصلاح حدوث الكسر بها، وتم عمل تجبيره في الساق اليمني نتيجة حدوث شرخ بها.





وأوضحت المصادر، بأن القس جوزيف سوف يمكث داخل المستشفي للعلاج حوالي ست اسابيع بحسب قرار الاطباء حتي أن يمثل الشفاء، وهو الان تم خروجه من غرفة العمليات وحالته الصحية مطمئنه وعلى مايرام.





كان القس جوزيف جون، قد وصل الي القاهرة في صباح امس، متجهة الي كنيسة مار مينا بالمندرة في الإسكندرية ليترأس القداس الالهي باحدى الكنائس في الاسكندرية.





وقام برفقته في المستشفي القس مينا شحاته، كاهن كنيسة مار مينا المندرة، وقام بزيارته ايضا الانبا صرابامون، اسقف عطبرة ، والانبا ايليا، اسقف الخرطوم.





وقال القس جوزيف جون، إن صحته الآن على مايرام ويطمئن كل الجموع القبطي، مؤكدًا بأنه الان يخضع الي علاج بسيط وسوف يرقد ما يقرب عن شهر ونصف حتي يتمثل الشفاء.





يذكر أن القس جوزيف جون، من المعروف بأنه ملقب بـ " كروان الكنيسة"، حيث يمتمع بصوت جميل خلال التسابيح والتراتيل الكنيسة، وهو سوداني الجنسية، من مواليد ١٩٨٣.





وبعد وفاة والدته في عام ١٩٨٥، قرر القس جوزيف بأن يعتمد علي نفسه وهو في سن الثامن من عمره ويبحث عن العمل وكان ينتمى للكنيسة الكاثوليكية.





فى عام ١٩٩١ دخل دير الأنبا أنطونيوس والأنبا موسي بالسودان وكان يرأس الدير وقتها أبونا إيليا الأنطوني فى زمن المطران الأنبا دانيال مطران الخرطوم وجنوب السودان وأوغندا، وعام ١٩٩٦ انضم للكنيسة القبطية الارثوذكسية، وتعمد باسم أبادير فى عام ١٩٩٧ وكانت أمنيته فى ذلك الوقت أن يكون شماسا، ولكنهم أخبروه أنه يجب عليه أن يحفظ ألحان الكنيسة أولا، وبالفعل بدأ بحفظ الألحان ورسم شماسا بيد الأنبا دانيال، مطران الخرطوم للاقباط الارثوذكس.



