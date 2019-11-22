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يلا شوت ON SPORT مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشرKORA LIVE بدون تقطيع رابط ماتش مصر وكوت ديفوار HQ

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:00 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يواجه منتخب مصر نظيره منتخب كوت ديفوار يوم الجمعة المقبل في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق لقب البطولة خاصة بعد التأهل وحسم البطاقة لاولمبياد طوكيو 2020.

 

وكان المنتخب الوطني المصري قد حقق الفوز في الدور النصف نهائي بالبطولة على حساب منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل رمضان صبحي هدف المنتخب الأول، واحرز عبد الرحمن مجدي هدفين المنتخب الثاني والثالث.

 

موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار :-

وسوف تقام المباراة بين منتخب مصر ضد منتخب كوت ديفوار في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

 

ويسعى شوقي غريب مدرب المنتخب لتحقيق اللقب من أجل إسعاد الجماهير التي تساند المنتخب منذ بداية البطولة، حيث حققت تلك الجماهير رقما قياسيا في الحضور بعدما وصل عدد الجماهير في ستاد القاهرة خلال مباراة جنوب أفريقيا إلى ما يقارب الـ70 الف متفرج في مباراة لمنتخبات أولمبية في القارة وحول العالم في لعبة كرة القدم.

 

هدافي المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية :-

ويعد مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك هو هداف المنتخب في البطولة برصيد 4 أهداف، حيث سجل المنتخب في البطولة حتى الآن 9 اهداف، واحرز كل من رمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي هدفين، وسجل احمد ياسر ريان مهاجم فريق الجونة هدفا واحدا في البطولة.

 

مشوار مصر قبل الوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية :-

ونجح منتخب مصر في التأهل لدور النصف نهائي بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز على منتخب مالي بنتيجة هدف نظيف وأيضا الفوز على منتخب غانا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين وعلى منتخب الكاميرون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وصعد منتخب غانا كوصيف لتلك المجموعة برصيد 4 نقاط، وأطاح الفراعنة بمنتخب جنوب افريقيا من الدور النصف نهائي بعد الفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

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