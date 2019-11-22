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تابع African nation 23 age مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر اليوم الجمعة yalla shoot مصر اليوم

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:10 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ينتظر عشاق كرة القدم المصرية والافريقية، مواجهة منتخب مصر الأوليمبي أمام نظيره كوت ديفوار، على استاد القاهرة، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، في نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، والمؤهلة لمنافسات الألعاب الأوليمبية في طوكيو 2020.

 

ومن المقرر أن يتم بث أحداث اللقاء، عبر فضائية "تايم سبورت" عبر بثها الأرضي، بنهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما، ويمكن مشاهدة قناة "تايم سبورت" من خلال تردد القناة الثانية الأرضية، وضبط التردد الأرضي على UHF 32.

 

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة كوت ديفوار:

 

محمد صبحي في حراسة المرمى

 

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، وأسامة جلال ومحمد عبدالسلام اللاعب كريم العراقي في خط الدفاع.

 

خط الوسط الدفاعي : أكرم توفيق وأحمد رمضان الشهير ببكهام.

 

ثلاثي الوسط الهجومي: رمضان صبحي وعمار حمدي وعبد الرحمن مجدي.

 

خط الهجوم: مصطفى محمد رأس حربة.

 

وكان قد نجح منتخب مصر في التأهل لدور النصف نهائي بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز على منتخب مالي بنتيجة هدف نظيف وأيضا الفوز على منتخب غانا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين وعلى منتخب الكاميرون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

 

 وصعد منتخب غانا كوصيف لتلك المجموعة برصيد 4 نقاط، وأطاح الفراعنة بمنتخب جنوب افريقيا من الدور النصف نهائي بعد الفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

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