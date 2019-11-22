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مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر مجانا (قناة مفتوحة) تايم سبورت يوتيرب beIN SPORTS المفتوحة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:28 ص
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منتخب مصر
منتخب مصر
الفجر الرياضي
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 يلا شوت yalaa shoot ، مساء اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2019، على ملعب استاد القاهرة ، في نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة ، ويدخل أبناء شوقي غريب المباراة وعينهم على الفوز وتحقيق البطولة المقامة على الأراضي المصرية وذلك بعد تحقيق الانجاز والوصول الى أولمبياد طوكيو 2020 بالصعود الى المباراة النهائية ويعتمد غريب على مجموعة من أبرز لاعبي الشباب في الكرة المصرية وفي مقدمتهم رمضان صبحي ومصطفى محمد وأحمد ابو الفتوح .

موعد مباراة منتخب مصر الاولمبي وكوت ديفوار بث مباشر كورة لايف kora live والقنوات الناقلة لها:-
تقام مباراة مصر وكوت ديفوار ، اليوم الجمعة ، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة .


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مشاهدة مباراة مباراة مصر الاولمبي ومنتخب كوت ديفوار عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الجمعة ، ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر الاولمبي ومنتخب كوت ديفوار على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر كول كورة كما يمكنكم مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش مصر الاولمبي ومنتخب كوت ديفوار ، رابط مشاهدة مباراة مصر الاولمبي ومنتخب كوت ديفوار بث مباشر كورة ستار يلا شوت منتخب مصر بث مباشرمصر الاولمبي ومنتخب كوت ديفوار اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، كورة حصري منتخب مصر مباشر اليوم .
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