مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر مجانا (قناة مفتوحة) تايم سبورت يوتيرب beIN SPORTS المفتوحة

يلا شوت yalaa shoot ، مساء اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2019، على ملعب استاد القاهرة ، في نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة ، ويدخل أبناء شوقي غريب المباراة وعينهم على الفوز وتحقيق البطولة المقامة على الأراضي المصرية وذلك بعد تحقيق الانجاز والوصول الى أولمبياد طوكيو 2020 بالصعود الى المباراة النهائية ويعتمد غريب على مجموعة من أبرز لاعبي الشباب في الكرة المصرية وفي مقدمتهم رمضان صبحي ومصطفى محمد وأحمد ابو الفتوح .



موعد مباراة منتخب مصر الاولمبي وكوت ديفوار بث مباشر كورة لايف kora live والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة مصر وكوت ديفوار ، اليوم الجمعة ، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة .



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