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رفع 146 مخالفة إشغالات طريق بالمنطقة الأثرية بالهرم

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:30 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة، الخميس، في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن إزالة 146 مخالفة إشغالات طريق، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 14 قضية جنائية.

وفي سياق متصل شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في وقت سابق عدة حملات بالمنطقة الأثرية بالهرم، لرفع الاشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات بالمنطقة، وملاحقة الخارجين عن القانون، وأسفرت جهود تلك الحملاتفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن إزالة 155 مخالفة اشغالات طريق، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 14 قضية جنائية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

الجيزة إزالة أشغالات

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