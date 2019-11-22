كورة أون لاين Live مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر YALLAKORA يلا شوت plus رابط ماتش مصر تايم سبورت YouTube

رابط مشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2019، على ملعب استاد القاهرة ،في نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.



