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كورة أون لاين Live مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر YALLAKORA يلا شوت plus رابط ماتش مصر تايم سبورت YouTube

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:21 ص
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منتخب مصر الاوليمبي
منتخب مصر الاوليمبي
الفجر الرياضي
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رابط مشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2019، على ملعب استاد القاهرة ،في نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة. 

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، أن الدعم الجماهيري للمنتخب أثناء بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة كان العامل الأساسي في الوصل الى المباراة النهائية أمام كوت ديفوار .

وقال غريب في تصريحات تليفزيونية:الجيل الحالي للكرة المصرية أعاد البسمة لجماهير كرة القدم، بعد إخفاق المنتخب المصري الأول في أمم إفريقيا يوليو الماضي، التي نظمتها مصر وودعتها من ثمن النهائي بالخسارة أمام جنوب إفريقيا، وسننتظر حضور 80 ألف متفرج لمؤازرة الفراعنة الصغار ب استاد القاهرة ، وأعد بأننا لن نخذلهم، وسنفوز بكأس البطولة


وأكمل: لدينا فرصة ممتازة لإسعاد الجماهير وأسعى للفوز بلقب البطولة لأول مرة في تاريخي، وسيساعدني على تحقيق هذا الإنجاز جيل جيد من اللاعبين سيكون له شأن عظيم، كما فعل الجيل الذهبي للكرة المصرية الفائز بأمم افريقيا للكبار ثلاث مرات متتالية 2006 و2008 و2010، وقتما كنت مساعدا للمدير الفني للمنتخب حسن شحاتة.

وصعد المنتخب المصري الأوليمبي إلى دورة الألعاب الأوليمبية المقررة في طوكيو الصيف المقبل بعدما تغلب على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة، ليلتقي كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، التي فازت على غانا 3-2 بركلات الترجيح.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، للمشاركة في الألعاب الصيفية العام المقبل أولمبياد طوكيو 2020.
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