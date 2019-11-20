أخبار ريال مدريد: بنزيما يُقرب الريال من الصفقة المُدمرة وخليفة رونالدو على رادار الملكي ورصد مبلغا خرافيا لضم "الصخرة"

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 20 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها ترشيح كوتينيو المدير الفني السابق لتوتنهام لتدريب الملكي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- 4 وجهات محتملة لبوكيتينيو بعد الإقالة من تدريب توتنهام

عقب نهاية فترة مارويسيو بوكيتينو مع توتنهام أمس الثلاثاء وتعيين البرتغالي جوزيه مورينيو بدلاً منه من أجل قيادة الفريق اللندني، ارتبط اسم بوكيتينو مباشرة بتدريب العديد من أندية النخبة في أوروبا أبرزها مانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

وكشفت تقارير صحفية عالمية أن مانشستر يونايتد يعتبر من أول الأسماء التي تم طرحها مباشرة، حيث سيشكل خبر إقالة بوكيتينو ضغطًا كبيرًا على النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد.

وألمحت بعض التقارير أن ريال مدريد لا يجد أي مشكلة في إقالة وتعيين المدربين، حيث الملكي للتعاقد مع بوكيتينو في وقت سابق من هذا العام قبل عودة زين الدين زيدان مرة أخرى الذي لم يحقق الطفرة الكبيرة للفريق وحقق الفريق نتائج متذبذبة قبل أن تتحسن العروض في الفترة الأخيرة.

وعلى صعيد آخر، يقدم باريس سان جيرمان نتائج مميزة في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا إلا أنَّ سيطرة الفريق على فرنسا بات أمر شبه محسوم منذ سنوات ويبقى الهدف هو نقل البطولات للصعيد الأوروبي.

وعلى جانب آخر، وبعد إقالة نيكو كوفاتش تولي هانز فليك المهمة الفنية للعملاق البافاري بشكل مؤقت، حيث أن إدارة بايرن ميونيخ تبحث عن اسم كبير لبداية مشروع جديد معه ويعتبر توقيت إقالة بوكيتينو مثالي بالنسبة لبايرن ميونيخ الذي يمتلك في قائمته مجموعة من المواهب الشابة بإمكان بوكيتينو تحقيق النجاحات معها.





أخبار ريال مدريد





- تقارير.. ريال مدريد يصارع برشلونة على ضم مدافع إنتر ميلان

أكدت العديد من التقارير الاسبانية الشهيرة أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز ترغب في ضم اللاعب شكرينيار مدافع نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالإضافة إلي نادي برشلونة الاسباني.

وذكر احد المقربين من اللاعب الدولي الصربي للصحف الاسباني انه يؤمن أن فريق ريال مدريد قد يكون الأقرب لضم اللاعب على حساب نظيره نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واضاف المصدر:" في الوقت الحالي أصبح ريال مدريد الإسباني أقرب للتوصل لاتفاق مع إدارة الإنتر لأنهم يريدون ويحتاجون اللاعب أكثر من برشلونة لتعزيز خط الدفاع بديل من راموس وفاران، هذا قد يفسر التواصل بين الناديين في رأيي شكرينيار يستحق أن يُدفع فيه 100 مليون يورو".









- لاعب اتلتيكو مدريد ومدافع نابولي يدخلان حسابات ريال مدريد

ذكرت تقارير اسبانية عن نية إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز الدخول في مفاوضات لضم المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي واللاعب الدولي البرتغالي جواو فيليكس مهاجم نادي اتلتيكو مدريد الإسباني للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

حيث قال موقع ديفنسا سنترال الإسباني إن البرتغالي جواو فيليكس جناح أتلتيكو مدريد غير سعيد في صفوف الروخي بلانكوس ويفكر في مغادرة الفريق بالفترة المقبلة وأن إدارة نادي ريال مدريد تواصلت مع خورخي مينديز، وكيل أعمال جواو فيليكس من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل.

وذكرت قناة جول التلفزيونية الإسبانية أن المدافع الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي هو الرجل الذي يريد الرئيس فلورنتينو بيريز التعاقد معه في الصيف القادم بعد أن برز كواحد من أكثر المدافعين المطلوبين في العالم حيث يتمتع السنغالي البالغ من العمر 28 عاماً بمزيج من الخبرة والعمر المناسب للنجاح في إسبانيا وخصوصا نادي ريال مدريد ولهذا فقد قرر ريال مدريد تقديم 75 مليون يورو للتوقيع معه ، رغم مطالب نابولي بمبلغ 105 مليون يورو للتخلي عنه.









- كريم بنزيما بوابة ريال مدريد للتعاقد مع هاري كين

يرغب مسؤولو فريق ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب فريق توتنهام هوتسبير خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ديلي اكسبريس"، إن فريق توتنهام أيضاً يريد ضم بنزيما، وهذا ما يرغب فريق ريال مدريد في استثماره لجلب المهاجم الانجليزي للنادي الأبيض.

وقد تتم الصفقة بين الفريقين في صفقة تبادلية باللاعبين بالإضافة إلى دفع فريق ريال مدريد مقابل مالي 100 مليون استرليني لإتمام الصفقة بشكل نهائي.

وكانت إدارة فريق توتنهام هوتسبير قد أعلنت عن إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الفريق بعد سلسلة النتائج السيئة للفريق في بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وهذا ما قد يسهل عملية خروج هاري كين من توتنهام في الفترة المقبلة.

وتعاقد الفريق اللندني مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو كمدرب للفريق في الفترة المقبلة بعقد يمتد حتى صيف موسم 2022-2023.

وتبلُغ حاليا قيمة هاري كين في سوق الانتقالات حوالي 120 مليون إلا أن قيمة اللاعب ستزيد في حالة بيع اللاعب.









- ريال مدريد يسعى لضم نجم آرسنال

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني البحث عن صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل الإصابات المتكررة التي يعاني منها الفريق بالموسم الحالي.

ومن أبرز المراكز التي ينوي ريال مدريد تدعيمها بصفقات جديدة خط وسط الفريق الملكي، حيث يرغب زين الدين زيدان مدرب الريال التعاقد مع لاعب جديد يكون بديلًا للبرازيلي كاسيميرو أحد أهم العناصر ضمن صفوف الفريق الملكي في الوقت الحالي، وتريد إدارة النادي التعاقد مع لاعب يمتلك نفس مواصفات لاعبه البرازيلي، حتي يعتمد عليه الجهاز الفني للفريق حال غياب كاسيميرو سواء للاصابة او للايقاف.

وذكرت صحيفة دون بالون الاسبانية أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع لوكاس توريرا لاعب ارسنال الانجليزي لتدعيم خط وسط الفريق بعد المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب مع الجانرز خلال الفترة الاخيرة.

ويريد ريال مدريد استغلال رغبه توريرا في الرحيل عن صفوف ارسنال في الوقت الحالي بسبب عدم ارتياحه داخل قلعة الجانرز في ظل قيادة أوناي إيمري للفريق ويريد الرحيل في الفترة المقبلة لخوض تحدي جديد.









- ريال مدريد يرفض التخلي عن نجمه في يناير

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني يرفض بشدة السماح لنجمه الإسباني "إيسكو" بالرحيل عن شهر يناير المقبل.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية أن النادي الملكي سيغلق الباب في وجه المهتمين بضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

ويعاني إيسكو من إيجاد مكان أساسي له مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي، حيث خسر لموقعه في وسط ميدان الفريق لصالح الرباعي لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو وفيديريكو فالفيردي.

وخاض إيسكو ستة مباريات فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم من أصل 13 مباراة خاضها الفريق الملكي.

كما خاض مباراة واحدة من أصل أربعة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرتبط إيسكو بعقد يمتد لنهاية موسم 2022 مع النادي الملكي، ولا تبدو فكرة الرحيل سانحة له في يناير القادم.





أخبار ريال مدريد





- أولى طلبات مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم ريال مدريد

تولى المدرب البرتغالي الكبير جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لأندية بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد، مقاليد قيادة فريق توتنهام الفنية رسمياً اليوم الأربعاء.

وخلف مورينيو المدرب الأرجنتيني "ماوريسيو بوتشيتينو" المقاب من منصبه يوم أمس الثلاثاء نتيجة لسوء النتائج.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مورينيو طلب من إدارة توتنهام التعاقد مع الويلزي الدولي جاريث بيل نجم فريق ريلل مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية أن مورينيو يريد إعادة بيل مرة أخرى لصفوف فريقه السابق.

ودائماً كان بيل أحد أهم المطلوبين في أجندة مورينيو، حيث أراد الحصول عليه أثناء عمله في ريال مدريد حين كان بيل ينشط في صفوف توتنهام، وهو ماحدث بعد ذلك لكن مورينيو كان قد رحل عن الفريق.

كما طلبه مورينيو أثناء عمله مع مانشستر يونايتد، بعد إنتقال جاريث بيل لفريق ريال مدريد.









- صحفي إسباني يشن هجوما عنيفا علي جاريث بيل بعد إهانة ريال مدريد

هاجمت الصحافة الاسبانية اللاعب الدولي الويلزي جاريث بيل مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني بعد اهانته للفريق بعد مباراة ويلز و المجر ضمن منافسات دور المجموعات من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة اليورو 2020 حيث رفع اللاعب لافته مكتوب عليها ويلز جولف مدريد في إشارة إلي أن الفريق هو آخر أولويات اللاعب الدولي الويلزي.

وقال روبن خيمنيز الصحفي الاسباني الشهير بجريدة ماركا أن بيل لن يصبح أسطورة ريال مدريد لانه مرة أخرى استخف بيل بريال مدريد وجمهوره انا ليس مستغربا أو مفاجئا، لأننا لم نعد نعرف عدد المرات التي قلل فيها من شأن النادي.

رفع اللاعب علما كُتب فيه أولوياته ويظهر مدريد النادي الذي يدفع له راتبه الضخم كأدنى اهتماماته.



