أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 20/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.



أخبار عاجلة الآن || إصابة 27 شخصا في تجدد الاشتباكات ببغداد



نقلت شبكة " ايه بي سي نيوز" عن مسؤولين أمنيين عراقيين قولهم إنه أصيب 27 متظاهرًا على الأقل في الاشتباكات المتجددة بوسط بغداد.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || 11 قتيلًا بينهم 7 إيرانيين في الغارات الإسرائيلية على دمشق



أعلنت مصادر سورية، اليوم الأربعاء، مقتل 11 شخصًا بينهم 7 إيرانيين في ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية في دمشق وريفهان حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين

