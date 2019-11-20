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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:56 ص
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الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 20/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || إصابة 27 شخصا في تجدد الاشتباكات ببغداد
نقلت شبكة " ايه بي سي نيوز" عن مسؤولين أمنيين عراقيين قولهم إنه أصيب 27 متظاهرًا على الأقل في الاشتباكات المتجددة بوسط بغداد.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || 11 قتيلًا بينهم 7 إيرانيين في الغارات الإسرائيلية على دمشق
أعلنت مصادر سورية، اليوم الأربعاء، مقتل 11 شخصًا بينهم 7 إيرانيين في ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية في دمشق وريفهان حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيزيد الرسوم الجمركية على واردات السلع الصينية في حال فشل الاتفاق مع الصين.
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