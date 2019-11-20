Advertisements
Advertisements
Advertisements

أستاذ كبد يحذر الأمهات من تأثير خطير لـ"كبسولات" خفض درجة حرارة الأطفال

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:30 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
حذر الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودور بلهارس، الأمهات من إعطاء ابنائهن "كبسولات" خافضة للحرارة عند إصابتهم بـ"سخونة"، ودعاهن إلى استشارة الطبيب المختص.

وقال "الخياط"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إنه لا يجب إعطاء الأطفال هذا النوع من الكبسولات قبل بلوغهم سن الـ12 سنة.

وكشف أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، أن هذه العقاقير تصيب الأطفال بالفشل الكلوي، وتزيد من سرعة نبضات القلب لديهم، كما حذر من إعطاء الأطفال دواء "الأسبرين" قبل سن 16 عامًا، حيث أنه يصيب بالفشل الكبدي.

كما حذر أيضا من استخدام "المياة الساقعة" لعمل كمادات لتخفيض درجة حرارة جسم الأطفال، واستخدام المياة الفاترة بدلا منها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مرض الكبد تأثير الكبسولات امراض

أخبار تهمك

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 12 ساعة

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 11 ساعة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 11 ساعة

يلا Time Sports مشاهدة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر تايم سبورت YouTube يلا شوت رابط ماتش مصر اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 11 ساعة

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 12 ساعة

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي ونقله للمستشفي

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول YALLAKORA رابط ماتش مصر TIME SPORT يوتيوب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش مصر مباشر NOW

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة ’’مصر ضد كوت ديفوار’’

منذ حوالي 10 ساعات

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

"طب بنها" تشارك في المؤتمر الموحد للكبد والجهاز الهضمي

أستاذ كبد: مصر تقود العالم في مكافحة الأمراض

"الخياط": انخفاض معدل الإصابة بأمراض الكبد في أخر 4 سنوات

"عبدالغفار" يستعرض مشاركة معهد تيودور بلهارس في المؤتمر الدولي الموحد لأمراض الكبد

طرق لخفض درجة حرارة طفلك في المنزل

اعرف كيف تتعامل مع طفلك خلال إصابته بارتفاع درجة الحرارة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:21 م

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

01:48 م

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status