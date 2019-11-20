أستاذ كبد يحذر الأمهات من تأثير خطير لـ"كبسولات" خفض درجة حرارة الأطفال

حذر الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودور بلهارس، الأمهات من إعطاء ابنائهن "كبسولات" خافضة للحرارة عند إصابتهم بـ"سخونة"، ودعاهن إلى استشارة الطبيب المختص.





وقال "الخياط"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إنه لا يجب إعطاء الأطفال هذا النوع من الكبسولات قبل بلوغهم سن الـ12 سنة.





وكشف أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، أن هذه العقاقير تصيب الأطفال بالفشل الكلوي، وتزيد من سرعة نبضات القلب لديهم، كما حذر من إعطاء الأطفال دواء "الأسبرين" قبل سن 16 عامًا، حيث أنه يصيب بالفشل الكبدي.





كما حذر أيضا من استخدام "المياة الساقعة" لعمل كمادات لتخفيض درجة حرارة جسم الأطفال، واستخدام المياة الفاترة بدلا منها.