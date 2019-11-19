«يلا شوت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH مصر اليوم YALLA EGYPT هدف رمضان صبحي

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الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:18 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي، عبر رابط كوول كورة في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 COOL KORA بدون تقطيع وحصري بدون أي إعلانات.

كورة لايف حيث ينتظر عشاق الكرة المصرية والإفريقية، معرفة الفرق المتأهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، حيث يتأهل الثلاث فرق الأولى للأوليمبياد مباشرة، KORA LIVE مصر تبحث عن تأشيرة التأهل لأوليمبياد طوكيو عبر بوابة الأولاد.

ويستضيف ملعب القاهرة الدولي المباراة بين صاحب الأرض والجمهور المنتخب الوطني الأوليمبي ضد المنتخب الجنوب إفريقي صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثانية، كورة فور جول، شاهد حصريا مباراة مصر وجنوب إفريقيا في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية KORA 4 GOAL.

كورة ستار وانطلقت فعاليات البطولة يوم 8 وتستمر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات على ملعبي القاهرة والسلام KORA STAR، حيث لعب المنتخب الوطني ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي ضمت كل من "مالي وغانا والكاميرون"، فيما لعب المنتخب الجنوب إفريقي ضمن مباريات المجموعة الثانية والتي ضمن "نيجيريا وكوت ديفوار والسنغال".

موعد مباراة مصر الأوليمبي ضد جنوب إفريقياالأوليمبي بالأمم الإفريقية
ويستضيف ملعب القاهرة الدولي مباراة الفراعنة الصغار ضد منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي، في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباريات الأمم الإفريقية
كورة أونلاين حيث أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD، عن إذاعة البطولة عبر قنواتها، بالإضافة إلى قنوات تايم سبورتس الأرضية TIME SPOTS، الناقل الحصري للبطولة، KORA ONLINE تابع حصريا مصر تستضيف مالي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

ويسعى شوقي غريب المدير الفني، في قيادة المنتخب الأوليمبي، لتحقيق الفوز وضمان التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 ومن ثم التفكير في حصد اللقب، كورة بلس ساعيا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور KORA PLUS مصر تستضيف جنوب إفريقيا بنصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وتأهل المنتخب الوطني لنصف نهائي البطولة بعد احتلاله صدارة المجموعة الأولى، فيما حل جنوب إفريقيا بالمركز الثاني في مجموعته ليضمن التأهل للمربع الذهبي، كورة حصري شاهد مصر في البطولة الإفريقية تحت 23 عاما، KORA7ASRY، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهد مباراة مصر ضد منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي بموقع الفجر الرياضي عبر رابط الأسطورة alostora، بدون تقطيع وبث حي ومباشر بدون إعلانات.

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