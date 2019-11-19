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«قناة مفتوحة TIME SPORT» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN HD المفتوحة yallakora ماتش مصر تايم سبورت تيوب

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:57 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا، عندما يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الجنوب أفريقي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الدور نصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.
موعد مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Egypt ONLINE
حرصًا على مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة جزر القمر ضد مصر، في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.

كورة جول Egypt KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد جنوب أفريقيا
ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD10، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة المصرية.

بث مباشر لمباراة مصر ضد جنوب أفريقيا كول كورة COOLKORA
يتطلع المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم بقيادة مدربه شوقي غريب، المدير الفني للفراعنة، لتحقيق فوزه الرابع رسميًا منذ توليه القيادة الفنية للمنتخب الأولمبي Egypt ONLINE.

يلا شوت Yalla Shootمباراة مصر ضد جنوب أفريقيا
نقدم لكم بث مباشر لمباراة مصر ضد جنوب أفريقيا للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

يلا شوت Egypt ONLINE للاستمتاع بمباراة مصر ضد جنوب أفريقيا
يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة مصر ضد جنوب أفريقيا، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على الفراعنة، نظرًا لقوة منافسه الجنوب أفريقي الذي نجح في التأهل كثاني المجموعة، خلف المنتخب الإيفواري.

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