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«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN سبورت المفتوحة يلا KORA رابط ماتش مصر تايم سبورت الفضائية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:52 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة مصر ضد جنوب أفريقيا، في قمة مبارياتالدور نصف النتهائي، نظرًا لإتسام منافسه بالقوة على، حيث يدخل الفراعنة المباراة في اختبار صعب لأبناء شوقي غريب في رابع مبارياته في البطولة، كورة لايف KORALIVE.

بث مباشر بين ماتش بث مباشر مصر ضد جنوب أفريقيا اليوم bein match
لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين مصر وجنوب أفريقيا Egypt vs South Africa live stream، حيث يعول الفراعنة على قوته الهجومية الضاربة لحسم القمة مبكرًا وحسم تأهله لأوامبياد طوكيو 2020.

بين ماتش bein match لمشاهدة مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا
كورة جول Egypt KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة مصر ضد جنوب أفريقيا، المقرر انطلاقها في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.

بث مباشر مصر ضد جنوب أفريقيا كورة لايف KORA LIVE
الأسطورة ONLINE لمشاهدة ممتعة للمباراة النارية المرتقبة بين الفريقين Egypt، حيث يدخل منتخب مصر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في 3 مباريات متتالية في دور المجموعات، ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

بث مباشر لمباراة مصر ضد جنوب أفريقيا كول كورة COOLKORA
يسعى المنتخب المصري بقيادة مدربه شوقي غريب، لتحقيق فوزه الرابع في البطولة الأفريقية المؤهلة للاولمبياد Egypt vs South Africa ONLINE.

مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا KOOORA GOAL
يسعى رفقاء رمضان صبحي لتحقيق الانتصار على جنوب أفريقيا لتعويض خسارة المنتخب الأول لكرة القدم في بطولة أفريقيا الماضية وإقصاءه من دور الـ16.

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