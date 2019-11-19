«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش مصر beIN SPORT كورة اونلاين

رابط مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر كورة ستار يلا شوت منتخب مصر بث مباشر مصر ضد جنوب إفريقيا اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، كورة حصري المنتخب المصري مباشر اليوم، في مباراة قوية بين منتخب مصر الأوليمبي ونظيره الجنوب أفريقي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2019، ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.





موعد مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا للشباب:-

مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر يلا شوت kora live بث مباشر منتخب مصر يلا شووت كورة اون لاين دوري بلس حصري، ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش، ويسعى منتخب مصر إلى مواصلة سلسلة الانتصارات التي حققها منذ بداية البطولة، حيث يحتل منتخب الفراعنة صدارة المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط، بعدما حقق العلامة الكاملة، والفوز في ثلاث مباريات متتالية، واحدة أمام مالي، والأخرى أمام غانا والأخيرة أمام الكاميرون، فيما يتواجد منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، برصيد 5 نقاط، حصدهم من ثلاث مباريات، فاز في واحدة أمام كوت ديفوار، والتعادل مع نيجيريا وزامبيا.





القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا للشباب:-

تُذاع مباراة مصر وجزر القمر حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports؛ والمالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات البطولة الإفريقية،





بث مباشر مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا للشباب:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش مصر ضد جنوب إفريقيا، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة مصر ضد جنوب إفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020، وأحرز منتخب الفراعنه 6 أهداف منذ بداية البطولة، بواقع 3 في مرمى غانا، وهدفين في شباك الكاميرون، وهدف في مرمى مالي.





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