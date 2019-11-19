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«يلا شوت الجديد» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش مصر TIME LIVE

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:45 م
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بوابة الفجر
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يقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر لعام 2019، وتقام المباراة المرتقبة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، المقامة بمصر حاليًا، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020)، تابع KORA STAR بث مباشر لمباراة منتخب الفراعنة.

منتخب مصر وحلم التأهل لـ أولمبياد طوكيو 2020 COOL KORA:
بث مباشر KORA ONLINE TV لمباراة مصر ضد جنوب إفريقيا NOW جول، مشاهدة بث مباشر مباريات أمم إفريقيا تحت 23 عامًا كورة لايف، يتطلع منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب للتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020)، وذلك بعد غياب الفراعنة عن الأولمبياد منذ نسخة لندن عام 2012، كما يستهدف منتخبنا الوطني للتتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا للمرة الأولي في تاريخه منذ إنطلاق البطولة عام 2011، مشاهدة بث مباشر مباراة مصر KOOORA4LIVE.

موعد مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا KORA GOAL في أمم إفريقيا 2019:
تابع بث مباشر KOOORA 4 GOAL لمباريات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، مشاهدة لايف مباراة منتخب مصر اليوم الثلاثاء 19 – 11 – 2019، تابع الآن مباراة مصر KORA HA7SRY، تنطلق أحداث المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره منتخب جنوب إفريقيا، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت (القاهرة)، والتاسعة مساءًا بتوقيت (مكة المكرمة)، والعاشرة مساءًا بتوقيت (أبوظبي)، والسادسة مساءًا بالتوقيت العالمي (جرينتش)، تابع بدون تقطيع مباراة مصر LIVE.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأوليمبي ضد جنوب إفريقيا YALLA SHOOT:
يلا كورة – YALLA KORA بث مباشر مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا علي كورة ستار، تابع بث حصري مباراة منتخب الفراعنة في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا YALLA LIVE، متابعة بث مباشر مباراة مصر EGYPT، ومن المتوقع أن يدفع شوقى غريب بتشكيل يضم محمد صبحي فى حراسة المرمى، وأسامة جلال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد عبد السلام، وأحمد فتوح وأكرم توفيق وعمار حمدي وكريم العراقي، ورمضان صبحي وعبد الرحمن مجدى ومصطفى محمد، تابع كورة جول مشاهدة مباشرة مباريات المنتخب الأوليمبي BEIN MATCH.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد جنوب إفريقيا KOOORA4HD اليوم:
يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة مصر ضد جنوب إفريقيا في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر لعام 2019، عبر قناة BEIN SPORTS HD 10، بتعليق لـ"حسام الدمسيسي"، كما يمكن مشاهدة بث مباشر ONLINE مباراة مصر عبر روابط بث مباشر الأسطورة LIV7HD ورابط يوتيوب، وتنقل قناة تايم سبورتس المصرية مباريات بطولة أمم إفريقيا عبر التردد الأرضي على التليفزيوني المصري.

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