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يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:36 م
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بوابة الفجر
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 بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا، حيث ينتظر عشاق كرة القدم المصرية مباراة قوية بين مصر ضد جنوب إفريقيا، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2019،في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

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موعد مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم في كأس أمم أفريقيا
وتلعب مباراة منتخب مصر اليوم KORA LIVE تحت 23 عام ضد نظيره منتخب جنوب إفريقيا اليوم بكأس أمم إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت السعودية على ستاد القاهره الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا
وستذاع مباراة منتخب مصر KORA ONLINE تحت 23 عام ضد نظيره منتخب جنوب إفريقيا اليوم بكأس أمم إفريقيا على قناة "تايم سبورت" بتعليق محمد الكواليني و "BEIN SPORTS HD 10" بتعليق علي محمد علي.
تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقياجنوب إفريقيا على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش مصر ضد جنوب إفريقيا ، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة مصر ضد جنوب إفريقيا في كأس الأمم.

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