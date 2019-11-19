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Time Sport مجانامشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:30 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم موقع الفجر الرياضي بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم بدون تقطيع في المباراة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، رابط يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر اليوم بجودات متعددة.


ستكون هناك مواجهة من نوع خاص بين هجوم الفراعنة الاقوى في البطولة بتسعة أهداف بقيادة مصطفى محمد الهداف حتى الآن بأربعة أهداف، مع دفاع جنوب إفريقيا الاقوى في البطولة حيث لم تهتز شباكه.

والتقى المنتخبان مرتين ودياً قبل انطلاق البطولة فتعادلا في الاولى سلبا وفاز الفراعنة 1-صفر في الثانية.

وقال مدرب مصر شوقي غريب في تصريحات صحافية "استعدينا بشكل خاص لمواجهة جنوب إفريقيا في نصف النهائي، نعم أنهينا مرحلة مهمة، لكن القادم أهم، ولا بديل لدينا سوى تحقيق الفوز فقط، وهو ما يعني التأهل رسميا لأولمبياد طوكيو 2020، ثم خوض المباراة النهائية سعياً لتحقيق اللقب للمرة الأولى".

وأضاف "نحتاج لتركيز شديد مع تنفيذ التعليمات واستثمار الفرص، خاصة وان المنافس كتاب مفتوح لنا، لعبنا معهم مرتين وديا، ونعلم نقاط القوة والضعف لديهم".

في المقابل، قال مدرب جنوب إفريقيا ديفيد نوتواني خلال المؤتمر الصحافي عقب التأهل لنصف النهائي "علينا إعادة تجهيز اللاعبين لمباراة مصر، المؤكد أننا سنخوض مواجهة صعبة للغاية والحظوظ متساوية بيننا وكلانا يلعب من أجل التأهل للنهائي وليس النهائي فقط بل للمشاركة في الأولمبياد، لذلك المباراة ستكون حماسية للغاية".

وأضاف "سأحاول تجهيز اللاعبين فنياً ونفسيا للعب في استاد القاهرة، أمام الحشد الكبير من الجماهير المصرية المنتظر حضورها".

وتابع "أعلم اننا سنواجه اقوى هجوم في البطولة خاصة الثنائي مصطفى محمد ورمضان صبحي.


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