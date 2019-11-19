HD «يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورتHF

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يسعى المنتخب المصري لحجز بطاقته إلى مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقررة الصيف المقبل في طوكيو، عندما يلاقي جنوب إفريقيا الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي في نصف نهائي تحت 23 عاما في مصر.





ويفتتح الدور نصف النهائي بمواجهة على الملعب ذاته، ويتأهل الفائزان مباشرة إلى المباراة النهائية والأولمبياد، في حين يتنافس الخاسران على نيل البطاقة الثالثة الأخيرة للعرس الأولمبي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.





ويراود الفراعنة حلم التأهل للأولمبياد للمرة الثانية عشرة في تاريخ الكرة المصرية، بعدما شاركوا في 11 نسخة سابقة أعوام 1920 و1924 و1928 و1936 و1948 و1952 و1960 و1964 و1984 و1992 و2012، فيما يسعى منتخب جنوب افريقيا للتأهل للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2000 و2016.





الهجوم الأقوى في مواجهة الدفاع الأفضل

ولن تكون مهمة الفراعنة سهلة في مواجهة الغد رغم تأهلهم لنصف النهائي عقب تصدرهم للمجموعة الاولى بالعلامة الكاملة بعد الفوز على مالي 1-صفر وغانا 3-2 والكاميرون 2-1، كون جنوب إفريقيا حجزت بطاقتها بتعادلها مع نيجيريا حاملة اللقب صفر-صفر حيث أنهت الدور الأول في المركز الثاني للمجموعة برصيد خمس نقاط، بعد التعادل مع زامبيا سلباً والفوز على ساحل العاج 1-صفر.







