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«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش مصر TIME SPORT

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:51 م
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بوابة الفجر
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 يواجه اليوم الثلاثاء منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة نظيره منتخب جنوب أفريقيا تحت 23 سنة ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر و المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة عام 2020.

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