يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مصر قناة مفتوحة

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الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:32 م
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بوابة الفجر
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يلتقي اليوم الثلاثاء، منتخب مصر الأولمبي مع جنوب أفريقيا بإستاد القاهرة، في أهم مبارياته ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 عاماً، ضمن مباراة الدور نصف النهائي، والتي تحدد الفريق المتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 للفريق الفائز، بينما ينتظر الخاسر مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع، ليتأهل الفائز فيها للأولمبياد، حيث تنص اللوائح على تأهل 3 منتخبات أفريقية.

شهدت الساعات الأخيرة جلسات نفسية من المدير الفني للفراعنة، شوقي غريب، مع اللاعبين، وطالبهم بضرورة التركيز في اللقاء والتحذير من سيناريو المنتخب الأول الذي خسر أمام جنوب أفريقيا في دور 16 بهدف في الدقائق الأخيرة، خاصة أن المنتخب المنافس يجيد اللعب على العامل النفسي، وهو ما يحذر منه غريب، وطالب اللاعبين بضرورة الضغط المبكر، وإنهاء المباراة بإحراز أكثر من هدف لإراحتهم والابتعاد عن أي ضغوط بتأخر إحراز الأهداف، كما حذر غريب اللاعبين من الحصول على إنذارات مبكرة تؤثر عليهم أو تهددهم بالطرد المبكر.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب على خوض مباراة جنوب أفريقيا بمعظم العناصر الأساسية التى لعبت مباريات مالي وغانا والكاميرون في دور المجموعات.
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وشهدت التدريبات الأخيرة للمنتخب تدريبات خاصة للمدافعين للتعامل مع الكرات العرضية، والتي يجيدها المنتخب جنوب أفريقيا، والهجوم من وسط الملعب، مع تعليمات خاصة للثنائي توفيق وبيكهام بعدم الهجوم والتأمين الدفاعي، خاصة أن جنوب أفريقيا تجيد الهجمة المرتدة بفضل سرعات لاعبيها.

فى المقابل يدخل جنوب أفريقيا اللقاء معتمداً على العامل النفسي، واستغلال الهجمات المرتدة من أجل إحراز هدف مبكر يربك صفوف "الفراعنة"، واللعب بخطة المنتخب الأول الذي فاز على مصر بهدف من هجمة مرتدة في الدقائق الأخيرة، مستغلاً الاندفاع الهجومي لنجوم "الفراعنة".
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