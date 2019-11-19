تكريم نجوم الفن بالمهرجان الدولي للطهاة في شرم الشيخ

كرم المهرجان الدولي للطهاة المقام بأحد الفنادق الكبرى في شرن الشيخ مجموعة من نجوم الفن في اليوم الثاني لفاعليات المهرجان منهم الفنانة أمل رزق، غبير منير، نضال الشافعي، محمد نجاتي، طارق عبد العزيز.





وأهدت إدارة المهرجان الدولي للطهاة دورتها الاولي للفنان الراحل هيثم أحمد زكي وتسلمت الدرع الفنانة القديرة أمل رزق.





المهرجان يشارك فيه عدد كبير من الشيفات العربية والإفريقية والأسيوية والأوروبية.





بالإضافة أن المهرجان الدولي للطعاة المقام في شرم الشيخ يتضمن لجنة تحكيم من الشيف باراثوث اكسيوتي من اليونان رئيسا وعضوية كلا من الشيف ميلودي ابو مريم من المغرب والسيف إيهاب الدالي والسيف أحمد عبد السلام .





جدير بالذكر أن المهرجان الدولي للطهاه بدأ يوم 16 نوفمبر وينتهي يوم21 نوفمبر.