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يلا Kora مشاهدة Brazil مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش البرازيل جودة متعددة N

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:38 م
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مشاهدة مباراة البرازيل
مشاهدة مباراة البرازيل
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يلتقي منتخب البرازيل، عصر اليوم، مع نظيره منتخب كوريا الجنوبية في مباراة ودية وذلك خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

وتُقام المباراة في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات.

موعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية:

مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية ودية

مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية ودية

مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية ودية

مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية ودية

مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية ودية

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية:
تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd4.

مُعلق مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية:
يعلق حفيظ دراجي على المباراة.


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