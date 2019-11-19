«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة المغرب وبوروندي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم المغرب NOW

بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وبوروندي اليوم الثلاثاء، الموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري، على ستاد برنس لوي روا جاسور، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 القادمة بالكاميرون، بث مباشر ومشاهدة مبارايات اليوم بجودة عالية .

بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وبوروندي

بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وبوروندي، حيث من المقرر أن يلتقى المنتخبين، على ستاد برنس لوي روا جاسور، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 القادمة بالكاميرون، ويمكن متابعة المباراة أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر البث المباشر لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب مباشر.

بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب

بث مباشر مباراة المغرب، حيث يدخل المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بالمجموعة الخامسة، ومن المقرر أن يلتقى نظيرة بوروندي، على ستاد برنس لوي روا جاسور، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 القادمة بالكاميرون، ونتابع البث المباشر لمباراة اليوم بجودة عالية.

بث مباشر مشاهدة مباراة بوروندي

بث مباشر مباراة بوروندي، حيث يدخل المباراة وهو يحتل المركز الرابع بدون نقاط بالمجموعة الخامسة، ومن المقرر أن يلتقى نظيرة منتخب المغرب، على ستاد برنس لوي روا جاسور، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 القادمة بالكاميرون، ونتابع البث المباشر لمباراة اليوم بجودة عالية.

موعد مباراة المغرب وبوروندي

الساعة 03:00 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 04:00 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 04:00 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 04:00 مساء بتوقيت سوريا.

الساعة 04:00 مساء بتوقيت فلسطين



