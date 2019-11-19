"شوووت live" مشاهدة مباراة فلسطين واوزبكستان بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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منتخب اوزبكستان قد خاض مواجهة الذهاب تحت
قيادة المدير الفني الأرجنتيني المخضرم هيكتور كوبر الذي قد تحفظ دفاعياً وكانت النتيجة
بالنهاية تلقي الهزيمة بثنائية نظيفة وذلك علي الرغم من الفوارق الفنية والتاريخية
الكبيرة بين المنتخب الفلسطيني والمنتخب الأوزبكي يذكر أن ذلك الأنتصار هو الأول للمنتخب
الفلسطيني علي المنتخب الأوزبكي تلك الأمور دفعت الإتحاد الأوزبكي إلي إقالة الأرجنتيني
هيكتور كوبر الذي يعتمد بشكل دائم علي التحفظ الدفاعي وذلك لايتناسب مع القدرات الهجومية
الكبيرة التي يمتلكها منتخب اوزبكستان.
مشاهدة مباراة منتخب اوزبكستان ضد فلسطين
في تصفيات اسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وتقام المباراة علي ملعب " باختاكور
المركزي"، في تمام الساعة الثانية ظهرا .
مشاهدة مباراة اوزبكستان و فلسطين بث مباشر
اليوم الثلاثاء19-11-2019 في تصفيات اسيا المؤهلة لكاس العالم 2022.
مشاهدة مباراة منتخب اوزبكستان ضد فلسطين
في تصفيات اسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، يسعي منتخب اوزبكستان في تحقيق الفوز علي المنتخب الفلسطيني بعد هزيمته
2-0 من المنتخب الفلسطيني علي ملعب " فيصل الحسيني " ، في الجولة الاولي
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مشاهدة مباراة منتخب اوزبكستان و فلسطين بث مباشر
اليوم الثلاثاء19-11-2019 في تصفيات اسيا المؤهلة لكأس العالم 2022