«يلا شووت live» PLUS مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر beIN LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:37 ص
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مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر
مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر
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يلتقى منتخب مصر الاوليمبى نظيره الجنوب افريقى فى منافسات نصف نهائى كأس امم افريقيا تحت 23 عاما، والمؤهلة الى اولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر ان تقام المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولى، وتذاع المباراة عبر قناة تايم سبورت الارضية، بالاضافة الى اذاعتها عبر قنوات بى ان سبورت الرياضية.


الجدير بالذكر أن منتخب مصر الاوليمبى احتل صدارة المجموعة الاولى برصيد 9 نقاط بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز على كل من مالى بهدف نظيف، وغانا بثلاثة اهداف مقابل هدفين، والكاميرون بهدفين مقابل هدف. 


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