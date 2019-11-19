عبد الحليم قنديل: التيار الإسلامي هو "طاعون العصر" (فيديو)



وأضاف "قنديل" خلال استضافته على قناة "اكسترا نيوز"، إنه أذا اردت ان تفنى دولة، عليك بالاعتماد ودعم التيار الإسلامي، مشيرا إلى أن هناك مثالا على ذلك اولهما السودان، وثانيهما العراق.



وأشار إلى أن أهم ما يميز انتفاضة العراقيين الحالية، أنها ترغب في استعادة دولتهم إلى سابق عهدها، مشير إلى أن ما يحدث حاليا يمكن تشبيهه بالحرب، وخاصة بعد الإضرابات والاشتباكات التى تحدث في كافة المدن العرقية وخاصة الجنوب.



وأشار إلى أن فساد التيار الإسلامي شيعة وسنة، الذى حكم العراق منذ الغزو الأمريكي، هو ما أوصل العراق إلى هذه الحالة.



هاجم الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، جماعات اليمين الديني العاملة في السياسية، المعروفة اعلاميا بـ"التيار الاسلامي"، مشبها إياهم بـ"طاعون العصر".