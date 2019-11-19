Advertisements
Advertisements
Advertisements

عبد الحليم قنديل: التيار الإسلامي هو "طاعون العصر" (فيديو)

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:46 ص
Advertisements
عبد الحليم قنديل
عبد الحليم قنديل
جرجس ميلاد
Advertisements
هاجم الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، جماعات اليمين الديني العاملة في السياسية، المعروفة اعلاميا بـ"التيار الاسلامي"، مشبها إياهم بـ"طاعون العصر".

وأضاف "قنديل" خلال استضافته على قناة "اكسترا نيوز"، إنه أذا اردت ان تفنى دولة، عليك بالاعتماد ودعم التيار الإسلامي، مشيرا إلى أن هناك مثالا على ذلك اولهما السودان، وثانيهما العراق.

وأشار إلى أن أهم ما يميز انتفاضة العراقيين الحالية، أنها ترغب في استعادة دولتهم إلى سابق عهدها، مشير إلى أن ما يحدث حاليا يمكن تشبيهه بالحرب، وخاصة بعد الإضرابات والاشتباكات التى تحدث في كافة المدن العرقية وخاصة الجنوب.

وأشار إلى أن فساد التيار الإسلامي شيعة وسنة، الذى حكم العراق منذ الغزو الأمريكي، هو ما أوصل العراق إلى هذه الحالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عبد الحليم قنديل العراق التيار الإسلامي

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف تفاصيل صفقة عسكرية لمصر تقلق أمريكا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم شهير يعلن اعتزاله التمثيل ويتحول لداعية إسلامي

منذ أقل من ساعة

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ حوالي 17 ساعة

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ يوم

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ حوالي 16 ساعة

تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ حوالي 11 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

الآن

عاجل.. حقيقة رحيل حسام البدري عن المنتخب

منذ حوالي 15 ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ حوالي 16 ساعة

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

الآن

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

الآن

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الآن

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة TIME LIVE

الآن

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل كينيا وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

عبد الحليم قنديل: لا يستطيع شخص عاقل إنكار وجود إنجازات تجري على أرض مصر (فيديو)

عبدالحليم قنديل: تحالف "السادات" مع الإخوان سبب البلاء الذي حل على مصر

تقرير: الثورة في العراق تكشف عن انقسامات في طهران والنجف

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:28 م

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

07:32 م

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

07:45 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

عاجل.. نجم شهير يعلن اعتزاله التمثيل ويتحول لداعية إسلامي

06:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status