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رابط ’’Yalla Shoot’’ مشاهدة مباراة إيطاليا وأرمينيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش إيطاليا بدون تقطيع LIVE

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:21 م
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بوابة الفجر
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رابط YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ايطاليا وارمينيا بث مباشر بدون تقطيع اليوم في التصفيات الاوروبية المؤهلة ليورو 2020، KORA LIVE مشاهدة مباراة إيطاليا وأرمينيا بث مباشر جودة متعددة.

تسعى إيطاليا الى إنهاء التصفيات بالعلامة الكاملة، اذ جمعت 27 نقطة حتى الآن من تسعة انتصارات في تسع مباريات، عندما تستضيف أرمينيا في الجولة الأخيرة. أما شريكتها في التأهل فنلندا الثانية، والتي ستشارك في البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخها، فتحل ضيفة على اليونان، بينما تستضيف ليشتنشتاين البوسنة.

وقال مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني الذي حقق "الأتزوري" في عهده عشرة انتصارات متتالية للمرة الأولى في تاريخه، إن هذا الرقم القياسي "مُرضٍ، لاسيما وأنه كان صامداً منذ العام 1938. قام الشبان بعمل جيد، لكن الآن علينا أن نبدأ الاستعداد لحزيران/يونيو"، في إشارة إلى النهائيات القارية التي تقام بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو.

وشدد المدرب السابق لأندية لاتسيو وإنتر ميلان ومانشستر سيتي الإنكليزي، على أنه حسم بشكل كبير أسماء تشكيلته للبطولة، موضحا "لا أفكر بإضافة أسماء جديدة الى المجموعة لأنه ليس أمامنا متسع من الوقت للتحضير، ومن الصعب فعلا على أي لاعب جديد أن يتأقلم في ظل وجود عدد قليل جدا من المباريات من الآن وحتى حزيران/يونيو".

وتابع "ليس لدينا وقت لنجري فعلا اختبارات على صعيد الأداء" للمنتخب، موضحا ردا على سؤال عما اذا كانت تصريحاته تعني إقفال الباب أمام عودة مهاجم بريشيا ماريو بالوتيلي الى التشكيلة الدولية "ماريو يدرك تماما أنه سيعود الى الأتزوري عندما يستحق ذلك، تماما كاللاعبين الآخرين".
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