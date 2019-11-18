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كورة bein.. مشاهدة مباراة الأرجنتين وأوروجواي بث مباشر yalla shoot رابط اتش دي الأرجنتين اليوم HQ

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:12 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد منتخب الأرجنتين لخوض مباراة ودية جديدة، وهذه المرة أمام منتخب لاتيني آخر قوي، عندما يلتقي بمنتخب أوروجواي مساء الإثنين 18 نوفمبر 2019 في مباراة ودية، وتُعد هذه هي المباراة الثانية لكتيبة المدرب سكالوني في هذا التوقف الدولي، إذ كانت الأولى أمام منتخب البرازيل على الأراضي السعودية، وقد انتصر فيها التانجو بهدف نظيف من توقيع الأسطورة ليونيل ميسي.

في الوقت نفسه فإن منتخب أوروجواي هو الآخر يدخل موقعة الأرجنتين وهو منتصر على المجر في مباراة ودية أيضًا انتهت بهدفين لهدف أُقيمت على ملعب بوشكاش في العاصمية المجرية بودابيست.

المباراة مهمة لكلا الفريقين حيث يستعدان لبدء تصفيات بطولة كأس العالم 2022، إلى جانب استعدادهما لبطولة كوبا أمريكا، والتي ستقام استثنائيًا في الصيف المقبل تمهيدًا لأن تقام في السنوات الفردية مرة أخرى.


بالتأكيد سوف يفتقد المنتخب الأرجنتيني لبعض النجوم بسبب قرارات فنية من المدرب سكالوني، ويأتي على رأس هذه الأسماء ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان المتألق، إلى جانب آنخيل دي ماريا زميله، عدا ذلك فالتانجو كامل العدد أمام أوروجواي.

وسيلعب سكالوني بتشكيلته المعتادة وعلى رأسها ليونيل ميسي، فسيكون في حراسة المرمى أندرادا ومن أمامه رباعي فويث وبازيلا وأوتاميندي وتاجليافيكو، مع منتصف ملعب مكون من الثلاثي باريديس ودي باول ولو سيلسو، وخط هجومي يقوده ميسي ومارتينيز وأكامبوس.

التشكيل | 4-3-3

استيبان أندرادا
ماركوس فويث - نيكولاس أوتاميندي - جيرمان بازيلا - نيكولاس تاجليافيكو
رودريجو دي باول - ليوناردو باريديس - جيوفاني لو سيلسو
ليونيل ميسي - لاوتارو مارتينيز - لوكاس أكامبوس

الغيابات والتشكيل المتوقع لأوروجواي

لا توجد غيابات تذكر في قائمة منتخب أورجواي، حيث سيدخل المنتخب المباراة وهو كامل العدد بكافة نجومه وعلى رأسهم الثنائي إيدينسون كافاني ولويس سواريز.

يتوقع أن يخوض المدرب أوسكار تاباريز المباراة بتشكيل متوازن يعتمد فيه على طريقته المعتادة (4-4-2)، فسيتواجد في حراسة مرمى موسيليرا مع خط دفاع مكون من جودين وكوستاس وجونزاليز وفينا، مع منتصف ملعب بقيادة بيتناكور وفالفيردي، وخط هجومي مكون من لوزانو ورودريجيز إلى جانب كافاني وسواريز.

التشكيل | 4-4-2

فيرناندو موسيليرا
جيوفاني جونزاليز - دييجو جودين - سيباستيان كوستاس - ماتياس فينا
رودريجو بيتناكور - فريدريكو فالفيردي
بريان رودريجيز - بريان لوزانو
إدينسون كافاني - لويس سواريز
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