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داعية إسلامي يدعو للسيسي في ألمانيا: "اللهم كلل مساعيه بالنجاح" (فيديو)
الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:38 م
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أمنية فوزي
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دعا الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الهواء، قائلًا: "نسأل الله تبارك وتعالى أن يكلل مساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنجاح"، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي في زيارة لألمانيا حاليًا.
وتابع "عبد المعز"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين: "نسأل الله أن يوفق الرئيس السيسي لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن تجعل هذه البلد آمنة مطمئنة وسائر البلاد يا رحمن يا رحيم".
وأضاف: "اللهم أصلح الراعي والراعية، ونسألك يا الله أن تصب على بلادنا الخير صبًا، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، ورد الناس إلى دينك ردًا جميلًا، وزينا جميعنا بالأخلاق".
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