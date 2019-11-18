Advertisements
Advertisements
Advertisements

داعية إسلامي يدعو للسيسي في ألمانيا: "اللهم كلل مساعيه بالنجاح" (فيديو)

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:38 م
Advertisements
رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز
أمنية فوزي
Advertisements
دعا الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الهواء، قائلًا: "نسأل الله تبارك وتعالى أن يكلل مساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنجاح"، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي في زيارة لألمانيا حاليًا.

وتابع "عبد المعز"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين: "نسأل الله أن يوفق الرئيس السيسي لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن تجعل هذه البلد آمنة مطمئنة وسائر البلاد يا رحمن يا رحيم".

وأضاف: "اللهم أصلح الراعي والراعية، ونسألك يا الله أن تصب على بلادنا الخير صبًا، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، ورد الناس إلى دينك ردًا جميلًا، وزينا جميعنا بالأخلاق".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

داعية إسلامية السيسي الاوقاف ألمانيا

أخبار تهمك

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر اليوم في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021

منذ ساعتين و 49 دقيقة

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 "مباراة ودية live"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل حسام البدري عن المنتخب

منذ ساعتين و 29 دقيقة

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ حوالي 5 ساعات

كورة ستار EGY مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر .. kora live رابط مباراة مصر اليوم LIVE

منذ حوالي 4 ساعات

يلا live شوت PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد جزر القمر بث مباشر رابط يوتيوب ARAB GOAL كورة لايف مصر اليوم YALLA

منذ حوالي 4 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE EGYPT

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت MATCH Algerie مشاهدة مباراة الجزائر بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الجزائر قناة مفتوحة

الآن

رابط live مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر "يلا شوت الجديد"

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

منذ يوم

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ حوالي 4 ساعات

KORA COOL| مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا بث مباشر yalla shoot يلا شوت plus رابط ماتش الجزائر algerie

الآن

موضوعات متعلقة

تعرف على مهنئين "السيسي" بمناسبة ذكرى 30 يونيو

بكري: جميعنا خلف القيادة.. وهو السيسي ده مين ما إحنا إللي اختارناه"

المفتي يُهنئ "السيسي" والمصريين بذكرى الهجرة النبوية

سفيرنا بألمانيا: توقيع 5 اتفاقيات خلال زيارة السيسي إلى برلين (فيديو)

"فتاة التروسيكل" مشيدة بـ السيسي: "رجل تبارك الله.. ربنا يطولنا في عمره"

قرينة الرئيس مهنئة بعيد الفطر: "كل سنة والشعب المصري بخير"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:25 م

مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 "مباراة ودية live"

رابط live مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر "يلا شوت الجديد"

02:30 م

KORA COOL| مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا بث مباشر yalla shoot يلا شوت plus رابط ماتش الجزائر algerie

08:32 م

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

02:44 م

يلا شووت MATCH Algerie مشاهدة مباراة الجزائر بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الجزائر قناة مفتوحة

08:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status