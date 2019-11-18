أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 18/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 18/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، إجراء تدريباته العسكرية المفاجئة التى قد بدات منذ يومين متتاليين، لفحص جاهزية القدرات العملياتية للقيادة العسكرية الشمالية.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، إجراء تدريباته العسكرية المفاجئة التى قد بدات منذ يومين متتاليين، لفحص جاهزية القدرات العملياتية للقيادة العسكرية الشمالية.

أعلنت مواقع إيرانية، اليوم الإثنين، تعطيل الدراسة في طهران، غدا الثلاثاء بسبب الاحتجاجات التي عمت 22 محافظة من أصل 31، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.