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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 04:11 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 18/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || إسرائيل تجري تدريبات عسكرية "مفاجئة "


أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، إجراء تدريباته العسكرية المفاجئة التى قد بدات منذ يومين متتاليين، لفحص جاهزية القدرات العملياتية للقيادة العسكرية الشمالية.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || تعطيل الدراسة في إيران غدا الثلاثاء

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
أعلنت مواقع إيرانية، اليوم الإثنين، تعطيل الدراسة في طهران، غدا الثلاثاء بسبب الاحتجاجات التي عمت 22 محافظة من أصل 31، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || الاحتجاجات العراقية تتواصل في 9 محافظات
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
اندلعت مظاهرات احتجاجية عراقية، مطلع أكتوبر الماضي، في بغداد وتسع محافظات أخرى، للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل فقرات في الدستور.

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