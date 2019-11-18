الاحتجاجات العراقية تتواصل في 9 محافظات

اندلعت مظاهرات احتجاجية عراقية، مطلع أكتوبر الماضي، في بغداد وتسع محافظات أخرى، للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل فقرات في الدستور.

واحتشد آلاف المحتجين، في ساحات التظاهر في التحرير والخلاني وحافظ القاضي في بغداد ومحافظات البصرة والناصرية وميسان والمثنى وواسط والديوانية والنجف وكربلاء وبابل تدفق مجاميع من المتظاهرين للتعبير عن مساندتهم لمطالب المتظاهرين حاملين أعلام العراق.

وكانت السلطات العراقية، أغلقت بالكتل الاسمنتية جسر الأحرار ليكون ثالث جسر يغلق في بغداد بعد تمركز المتظاهرين في ساحة حافظ القاضي المقابلة للجسر عند منتصف شارع الرشيد، كما أغلق متظاهرون في محافظة البصرة من جديد الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر التجاري والطرق المؤدية إلى حقل نهران عمر النفطي.

وفي محافظة الديوانية 280 كم جنوب بغداد أعلن اليوم عن اختطاف الصحفي والناشط محمد الشمري بعد خروجه من منزله يوم أمس، ويعمل الشمري لحساب وسائل إعلام متعددة لينضم إلى قافلة المختطفين (بينهم ضابط كبير بوزارة الداخلية) منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في الأول من الشهر الماضي.



