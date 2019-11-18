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يلا شووت MATCH EgYpT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مصر قناة مفتوحة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:32 م
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مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر
مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع منتخب مصر ضد جزر القمرkora star، والمقرر لها مساء اليوم الإثنين، في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا koraonline.
تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الإثنين، ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد جزر القمر على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد جزر القمر في عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش مصر ضد جزر القمر، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة مصر ضد جزر القمر في تصفيات كأس أمم أفريقيا.
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