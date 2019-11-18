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مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر اليوم الاثنين 18-11-2019 فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 عبر الفجر الرياضي

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:15 م
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مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر
مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر
الفجر الرياضي
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يقدم موقع "الفجر الرياضي" بث مباشر لمباراة مصر وجزر القمر اليوم الاثنين 18-11-2019 في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 ، حيث يدخل منتخب مصر مباراة مصيرية في مواجهة مضيفه منتخب جزر القمر ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا2021.

منتخب مصر تعثر في المباراة الأولى أمام كينيا على ملعبه برج العرب بهدف لكلا الفريقين في أول مباراة رسمية تحت قيادة المدرب الوطني حسام البدري.
 
و يسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز على جزر القمر وتصحيح المسار، وتفادي سيناريو تصفيات 2012 عندما تعادل المنتخب تحت قيادة حسن شحاتة في اللقاء الأول مع منتخب سيراليون 1-1 في القاهرة ثم الخسارة على يد منتخب النيجر بهدف دون رد، ثم تذيل المجموعة برصيد 5 نقاط وعدم التأهل لكأس أمم إفريقيا للمرة الأولى منذ عام 1982.
 
 
تشكيل منتخب مصر أمام جزر القمر
واستقر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر على تشكيل المنتخب الوطنى الذى سيواجه به منتخب جزر القمر فى ثانى مواجهات التصفييات المؤهلة لكاس الامم الافريقية الكاميرون 2021.

 

وضم تشكيل المنتخب الوطنى كل من :"محمد الشناوى فى حراسة المرمى.

الدفاع : محمد هانى ومحمود علاء وأحمد حجازى وأيمن أشرف .

الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وأمامهما أفشة وتريزيجيه وأحمد زيزو فى خط الوسط.


كهربا يقود  خط الهجوم".

بينما على الجانب الاخر اليوم يدخل منتخب جزر القمر صاحب الارض والجمهور في مباراة اليوم من الجولة الثانيه من دور المجموعات وقد تمكن منتخب جزر القمر في مباراة الجولة الاولي ان يحقق الفوز خارج ملعبه امام منتخب توغو والتى انتهت بنتيجة هدف وحيد بدون رد وحصد اول ثلاث نقاط له في المباراة الاولي ويسعي في المباراة اليوم ان يحقق الفوز علي منتخب مصر خمصه في المباراة من الجولة الثانيه في مواجهة سوف تكون صعبه.

القناة الناقله لمباراة مصر وجزر القمر
سوف تنقل اليوم مباراة مصر وجزر القمر في الجولة الثانيه من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة تصفيات امم افريقيا 2019 على قناة بي ان سبورت الاولي والتى سوف يكون اليوم عليه المعلق المصري علي محمد علي ، كما سوف تنقل جميع مباريات بطولة كاس امم افريقيا من التصفيات على قنوات بي ان سبورت الرياضية وهي الناقل الحصري للمباريات في البطولة.

موعد مباراة مصر وجزر القمر
موعد مباراة مصر وجزر القمر اليوم تقام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت السعودية ، فى تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت مصر ، فى تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين ، فى تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت الأردن ، فى تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت سوريا ، فى تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت لبنان ، فى تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت العراق ، فى تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت السودان ، فى تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت اليمن ، فى تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت ليبيا ، فى تمام الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت تونس.
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