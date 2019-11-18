رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش مصر هدف محمد صلاح الآن

يواجه اليوم الاثنين منتخب مصر الأول بقيادة الكابتن حسام البدري نظيره منتخب جزر القمر ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون 2021.

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