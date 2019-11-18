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رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش مصر هدف محمد صلاح الآن

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:50 م
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مشاهدة مباراة مصر
مشاهدة مباراة مصر
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يواجه اليوم الاثنين منتخب مصر الأول بقيادة الكابتن حسام البدري نظيره منتخب جزر القمر ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون 2021.
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ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الاثنين في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة و الرابعة عصرا بتوقيت مكه المكرمة والخامسة عصرا بتوقيت الإمارات علي ملعب جزر القمر الدولي يلا شوت بث مباشر مصر وجزر القمر كورة انلاين، مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة مصر وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 رابط البث المتعدد مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر كورة ستريم مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر يلا شوت مصر ضد جزر القمر بث مباشر، يلا شووت مصر وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 yalla shoot بث مباشر مصر ضد جزر القمر كورة لايف رابط ماتش مصر وجزر القمر اليوم شووت كول كورة تابع ماتش جزر القمر ضد مصر kora live بث الاسطورة مشاهدة مصر ضد جزر القمر live7hd.


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