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kora live| مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بتاريخ 18-11-2019 تصفيات كأس أمم أفريقيا

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:17 ص
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مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر
مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر فى تغطية مباشرة من خلال موقع كورة اون مشاهدة مباريات اليوم لايف حيث يدخل منتخب الفراعنة مباراة اليوم ، امام منتخب جزر القمر ضمن منافسات الجولة الثانية فى دور المجموعات من تصفيات كأس الأمم الأفريقية التى سوف تقام فى الكاميرون بث مباشر مباريات اليوم فى تحديث مستمر.

مشاهدة مباراة مصر مع جزر القمر فى بث مباشر لايف ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 حيث يستضيف منتخب جزر القمر منتخب مصر في إطار منافسات المرحلة الثانية للمجموعة السابعة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، مشاهدة مباريات اليوم 18 نوفمبر .

بث مباشر مباراة مصر اليوم ،  فى منافسات المجموعة السابعة حيث يحتل الفراعنة الترتيب الثانى ولديه نقطة واحدة ويسعى المنتخب المصرى الاول الى تحقيق الفوز وتقديم اداء مميز فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية ويمكن متابعة اللقاء فى نقل مباشر .

 يدخل منتخب جزر القمر مواجهة صعبة مساء اليوم امام منتخب مصر  ويتواجد منتخب جزر القمر فى صدارة المجموعة السابعة بعدد ثلاثة نقاط ونتابع مباريات اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتحي، محمود علاء، أحمد حجازي، عبد الله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، أحمد سيد زيزو، محمد مجدي أفشة، محمود حسن تريزيجيه.
خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.
نتيجة مباراة مصر الماضية في البطولة
وتعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب كينيا إيجابيا بهدف لكل فريق منذ عدة أيام ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.
مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا
ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة من مجموعات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 رفقة كل من منتخب كينيا وجزر القمر وتوجو.
ترتيب مصر وجزر القمر في مجموعتهم
ويتواجد منتخب مصر في المركز الثالث من جدول ترتيب مجموعته بتصفيات أمم إفريقيا 2021 برصيد نقطة وحيده من أصل مباراة واحده خاضها حتى الآن.
فيما يحتل منتخب جزر القمر صدارة جدول ترتيب المجموعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 برصيد 3 نقاط من أصل مباراة واحده أيضا خاضها .
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