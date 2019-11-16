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عاجل.. مقتل 5 أفراد من عائلة أمريكية في إطلاق نار بكاليفورنيا

السبت 16/نوفمبر/2019 - 11:21 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم السبت، أن 5 أشخاص من عائلة واحدة لقوا مصرعهم اليوم، بسبب إطلاق نار بسان دييجو، في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت على أن من بين القتلى 3 أطفال.

وقالت السلطات الأمريكية، إن "طفلاً رابعاً يبلغ من العمر 11 عاما، نقل إلى مستشفى لإجراء عملية جراحية إثر إصابته في حادث إطلاق النار بمنزل في حي بارادز هيلز".

وأوضح الملازم مات دوبس، أن الأطفال الذين عثر عليهم قتلى صباح اليوم أعمارهم 3 و5 و9 سنوات، مضيفاً أن "جثتي رجل يبلغ من العمر 31 عاما وامرأة تبلغ من العمر 29 عاما وجدتا أيضا في المنزل نفسه".

هذا ويعتقد خبراء الشرطة، أن مطلق النار هو أحد القتلى، ولا يبحثون عن مشتبه به، مرجحين أن الحادث قد يكون نابعا من حادث داخلي.

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الكلمات المفتاحية

كاليفورنيا أمريكية أمريكا إطلاق النار

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