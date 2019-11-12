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لايف (بث حي مباشر) .. مشاهدة مباراة نيجيريا وزامبيا بث مباشر اليوم الثلاثاء live

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:08 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة نيجيريا وزامبيا

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بث مباشر لمباراة زامبيا ونيجيريا

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة زامبيا ونيجيريا اليوم في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث لمباراة زامبيا ونيجيريا اليوم في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

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