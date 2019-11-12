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كورة ستار - YOUTUBE: مباراة نيجيريا وزامبيا بث مباشر يلا شوت Kora live يوتيوب مباراة نيجيريا رابط متعدد

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:58 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد منتخب زامبيا تحت 23 عام لمواجهة نظيره نادي نيجيريا KORA GOAL اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

موعد مباراة زامبيا ونيجيريا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة زامبيا ونيجيريا KORA LIVE اليوم في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب الإنتاج الحربي.

القنوات الناقلة لمباراة زامبيا ونيجيريا

وستذاع مباراة زامبيا ونيجيريا اليوم في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام على قناة "BEIN SPORTS HD 10" بتعليق أحمد عبده وعلى قناة "تايم سبورت".

بث مباشر لمباراة زامبيا ونيجيريا

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة زامبيا ونيجيريا اليوم في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث لمباراة زامبيا ونيجيريا اليوم في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

مجموعة زامبيا ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا

ويتواجد منتخبي زامبيا ونيجيريا KORA ONLINE في المجموعة الثانية من مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام رفقة كل من منتخب ساحل العاج ومنتخب جنوب إفريقيا.

ترتيب المنتخبين في كأس أمم إفريقيا

ويتواجد منتخب زامبيا YALLA SHOOT في المركز الثالث من ترتيب مجموعته بمجموعات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام برصيد نقطة وحيده بينما يتواجد منتخب نيجيريا في المركز الرابع بدون نقاط.

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