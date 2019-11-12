أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 12/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.





أخبار عاجلة الآن || مقتل 450 شخصًا بحوادث مرورية في ليبيا في الربع الثالث





ذكرت وزارة الداخلية الليبية، اليوم الثلاثاء، أن 450 شخصًا قتلوا في حوادث المرور في الربع الثالث من عام 2019.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || إحباط عمليات إرهابية استهدفت سفارتي واشنطن وتل أبيب بالأردن

أسفر الهجوم عن مقتل شخصين بينهما مهاب العجوري نجل القيادي الفلسطيني، وإصابة 10 أشخاص بينهم حفيدته بتول.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || وفاة طفل واحد من الالتهاب الرئوي كل 39 ثانية