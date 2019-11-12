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عاجل.. إحباط عمليات إرهابية استهدفت سفارتي واشنطن وتل أبيب بالأردن

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:08 ص
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الأمن الأردني
الأمن الأردني
وكالات
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وأسفر الهجوم عن مقتل شخصين بينهما مهاب العجوري نجل القيادي الفلسطيني، وإصابة 10 أشخاص بينهم حفيدته بتول.

 

وتزامن هذا العدوان مع اغتيال الجيش الإسرائيلي للقيادي في "سرايا القدس" الذراع العسكري للحركة، بهاء أبو العطا في غزة فجر اليوم الثلاثاء.

 أفادت صحيفة "الرأي" الأردنية، بأن جهاز المخابرات أحبط عمليات استهداف لعاملين اثنين في السفارتين الأمريكية والإسرائيلية، وللجنود الأمريكيين المتواجدين بإحدى القواعد العسكرية في منطقة الجفر.

 

ووفقًا للصحيفة، خطط متهمان لاستخدام الأسلحة النارية، أو الطعن، أو الدهس بالمركبات، لتنفيذ العمليات، لكن حال رجال المخابرات دون ذلك، وتم القبض عليهما نهاية يوليو الماضي.

 

وأعلنت السلطات الأردنية، إحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة، ووجهت تهم جنايتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية لكل منهما.

 

وقد أطلقت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء 3 صواريخ باتجاه العاصمة دمشق، من أجواء الجليل، حسبما ذكر مصدر عسكري سوري.

 

وتعاملت الدفاعات الجوية السورية، على الفور مع العدوان الإسرائيلي، ودمرت أحد الصواريخ المعادية في سماء داريا قبل وصوله إلى هدفه.

 

وأوضح المصدر، أن الصاروخين الآخرين وصلا إلى الهدف وأصابا منزل القيادي في حركة الجهاد الفلسطيني أكرم العجوري في حي مزة فيلات غربية، بالقرب من السفارة اللبنانية في دمشق.

 

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سفارتي واشنطن وتل أبيب بهاء أبو العطا العجوري الأردن اسرائيل إحباط عمليات إرهابية

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