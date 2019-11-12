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عُمان تسعى لإجراء حوار خليجي مع إيران.. بعد دعودة الإمارات

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:37 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: نهـا محمـد
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أعلن وزير الطاقة العماني "محمد بن حمد الرمحي"، سعي مسقط لإجراء حوار خليجي مع إيران.

وقال في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر للطاقة في العاصمة أبوظبي "الرمحي" إن "الجلوس مع إيران شيء نعمل عليه منذ فترة ونأمل في حدوثه".

وأضاف، أن "سبيل المضي قدما هو الحوار وقبول وجهات نظر الآخر"، بحسب ما أوردته "العربية".

وقد دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية، "أنور قرقاش" يوم الأحد، إيران، للجلوس إلى مائدة التفاوض مع القوى العالمية ودول الخليج، للتوصل لاتفاق جديد يخفض من التوتر المتصاعد في المنطقة.

وحذر "قرقاش" من أن المزيد من التصعيد في تلك المرحلة لا يخدم أحداً، مشيراً إلى أن بلاده تعتقد بأن هناك مجالا لنجاح الدبلوماسية.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية خاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

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الكلمات المفتاحية

قرقاش عمان ايران

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